Макарчук Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1920
Дата смерти27.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1920
Отец: Макарчук Терентий
Рождение ребёнка
29.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарчук Александра Емельяновна
Военная служба
13.03.1942
Соколовским РВК
В действующей Армии: с 30.08.1942г. Воинское звание: ст. сержант. Должность: стрелок 3-го отдельного стрелкового батальона 253-й отдельной стрелковой бригады; командир отделения 9 стрелковой роты.
Военная награда
01.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Будапешта»
Военная награда
19.06.1945
Медаль «За отвагу»
Бракосочетание
15.12.1945
Рождение ребёнка
10.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарчук Александра Емельяновна
Смерть
27.12.1986
Похороны
Неизвестно