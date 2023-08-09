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Макарчук Михаил Терентьевич

Место рождения

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

10.02.1920

Дата смерти

27.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1920

Отец: Макарчук Терентий

Мать: Макарчук Федора Семёновна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Александра Емельяновна

Военная служба
13.03.1942
Соколовским РВК
В действующей Армии: с 30.08.1942г. Воинское звание: ст. сержант. Должность: стрелок 3-го отдельного стрелкового батальона 253-й отдельной стрелковой бригады; командир отделения 9 стрелковой роты.
Военная награда
01.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Будапешта»
Военная награда
19.06.1945
Медаль «За отвагу»
Бракосочетание
15.12.1945

Жена: Макарчук Александра Емельяновна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Александра Емельяновна

Смерть
27.12.1986
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край