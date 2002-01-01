Макарчук (Косенок) Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1920
Дата смерти01.01.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1920
Отец: Косенок Емельян Сергеевич
Рождение ребёнка
29.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Терентьевич
Бракосочетание
15.12.1945
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Терентьевич
Смерть
01.01.2002