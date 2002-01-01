Макарчук (Косенок) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Косенок) Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1920

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1887 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1920

Отец: Косенок Емельян Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Терентьевич

Бракосочетание
15.12.1945

Муж: Макарчук Михаил Терентьевич

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Терентьевич

Смерть
01.01.2002
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