Макарчук Анатолий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1939
Дата смерти22.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Бракосочетание
29.05.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Приморский край, с. Чернорочье
Рождение ребёнка
14.11.1965
Дочь: Степаненко (Макарчук) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2003
Россия, Приморский край, с. Чернорочье
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Чернорочье