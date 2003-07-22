Макарчук Анатолий Терентьевич 17.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарчук Анатолий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1939

Дата смерти

22.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: Макарчук Терентий Михайлович

Мать: Макарчук (Муляр) Федора Семёновна

Бракосочетание
29.05.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Приморский край, с. Чернорочье
Рождение ребёнка
14.11.1965

Дочь: Степаненко (Макарчук) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Смерть
22.07.2003
Россия, Приморский край, с. Чернорочье
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Чернорочье

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