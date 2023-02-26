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Демид Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

21.05.1808

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Филимон Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Евгения Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Клюшев Ананья Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
12.02.1799

Дочь: Агафия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1801

Сын: Федот Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1803

Дочь: Александра Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Клюшев Ермолай Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
21.05.1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Причина смерти: обложная болезнь
Рождение ребёнка
1815

Сын: Клюшев Яков Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

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