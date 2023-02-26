Демид Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти21.05.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филимон Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Евгения Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1799
Дочь: Агафия Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1801
Сын: Федот Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
20.03.1803
Дочь: Александра Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
21.05.1808
Причина смерти: обложная болезнь
Рождение ребёнка
1815
Сын: Клюшев Яков Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова