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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

01.05.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Филимон Демидов

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Евгения Демидова

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Клюшев Ананья Демидов

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Рождение ребёнка
12.02.1799

Дочь: Агафия Демидова

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1801

Сын: Федот Демидов

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1803

Дочь: Александра Демидова

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Клюшев Ермолай Демидов

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
01.05.1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от обложной болезни
Рождение ребёнка
1815

Сын: Клюшев Яков Демидов

Отец ребёнка: Демид Тимофеев

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