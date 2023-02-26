Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти01.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филимон Демидов
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Евгения Демидова
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
12.02.1799
Дочь: Агафия Демидова
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
07.06.1801
Сын: Федот Демидов
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
20.03.1803
Дочь: Александра Демидова
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Демид Тимофеев
Смерть
01.05.1808
Причина смерти: от обложной болезни
Рождение ребёнка
1815
Сын: Клюшев Яков Демидов
Отец ребёнка: Демид Тимофеев