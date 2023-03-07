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Клюшев Ермолай Демидов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Демид Тимофеев

Мать: Евдокия Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Клюшев Фёдор Ермолаев

Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Клюшев Карп Ермолаев

Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Клюшев Фёдор 2-й

Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Клюшев Андрей Ермолаев

Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Клюшев Тимофей Ермолаев

Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева Ефимия Лукьянова

Смерть
1847
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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