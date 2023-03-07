Клюшев Ермолай Демидов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Демид Тимофеев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Клюшев Карп Ермолаев
Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Клюшев Фёдор 2-й
Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Клюшева Ефимия Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюшева Ефимия Лукьянова
Смерть
1847