Тюрин Иван
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Тюрин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Баранова Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тюрин Дорофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тюрин Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тюрин Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно