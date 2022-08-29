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Тюрин Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Тюрин Алексей

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Баранова Анна

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тюрин Дорофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тюрин Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Тюрин Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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