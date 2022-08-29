Тюрин Алексей
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Тюрин Иван
Мать: не указана
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое
Рождение ребёнка
1738
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Тюрин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Тюрина) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тюрин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1760