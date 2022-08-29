Тюрин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Алексей

Место рождения

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1712

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1743 г.р.
1746 г.р.
1748 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Тюрин Иван

Мать: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое
Рождение ребёнка
1738

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Тюрин Иван

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Тюрина) Мария

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тюрин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1760
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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