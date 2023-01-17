село Высоково, село Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Высоково

Нижегородский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
29Высоково (Высокое), с. каз.при ррч. Уле и Старкове.23048148159Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Ельнинская волость
42. Высоково, село бывшее государственное, при речке Старке, дворов 69, жителей 309, церковь православная, кузница
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