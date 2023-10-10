Тюрин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Тимофей

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Тюрин Иван

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Тюрин Иван

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тюрин Василий

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Григорий

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Ирина

Смерть
Неизвестно
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