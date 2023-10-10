Тюрин Тимофей
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Тюрин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тюрин Иван
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тюрин Василий
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Григорий
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Ирина
Смерть
Неизвестно