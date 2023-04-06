Беляев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1905
Дата смерти12.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905
Отец: Беляев Иван Фомич
Мать: Беляева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоровнина Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Анна
Место жительства
Неизвестно
п. Теплый, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Беляева Анна
Смерть
12.10.1979