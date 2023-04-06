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Беляев Василий Иванович

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Место рождения

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

22.03.1905

Дата смерти

12.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905

Отец: Беляев Иван Фомич

Мать: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоровнина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Анна

Место жительства
Неизвестно
п. Теплый, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Беляева Анна

Смерть
12.10.1979
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