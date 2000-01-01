Беляева (Селезнева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Селезнева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоровнина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
п. Теплый, Казахстан
Смерть
1979
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