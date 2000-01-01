Беляева (Селезнева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоровнина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
п. Теплый, Казахстан
Смерть
1979