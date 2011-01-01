Сидоровнина (Беляева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Василий Иванович
Мать: Беляева Анна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
2011