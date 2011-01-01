Сидоровнина (Беляева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоровнина (Беляева) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Василий Иванович

Мать: Беляева Анна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
2011
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