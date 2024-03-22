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Беляева Мария Ивановна

Место рождения

Русский Кандыз, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

03.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Кандыз, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1905

Сын: Беляев Василий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лункина Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Беляев Иван Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич

п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Кислинская Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Беляев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Фомич

Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
03.05.1972
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