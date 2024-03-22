Беляева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти03.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
22.03.1905
Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лункина Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Беляев Иван Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Кислинская Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Беляев Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Иван Фомич
Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
03.05.1972