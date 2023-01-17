Беляев Иван Фомич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1905
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лункина Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Беляев Иван Иванович
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Кислинская Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
Неизвестно