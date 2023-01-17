Беляев Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Иван Фомич

Беляев Иван Фомич

avatar

Место рождения

Русский Кандыз, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Фома

Мать: не указана

Русский Кандыз, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1905

Сын: Беляев Василий Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лункина Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Беляев Иван Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Кислинская Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Беляев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close