Лукьянова Улита 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Павел Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Лукьянов Павел Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лукьянов Степан Павлович

Отец ребёнка: Лукьянов Павел Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лукьянов Василий Павлович

Отец ребёнка: Лукьянов Павел Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лукьянов Борис Павлович

Отец ребёнка: Лукьянов Павел Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукьянов Петр Павлович

Отец ребёнка: Лукьянов Павел Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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