Лукьянов Петр Павлович 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Петр Павлович

Лукьянов Петр Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Лукьянов Павел Исаевич

Мать: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Федосья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.