Лукьянов Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Лукьянов Павел Исаевич
Мать: Лукьянова Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Федосья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья
Смерть
Неизвестно