Лукьянова Федосья 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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