Лукьянова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Павлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Павлович
Смерть
Неизвестно