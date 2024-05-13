Лукьянов Василий Павлович 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Василий Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лукьянов Павел Исаевич

Мать: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Лукьянова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукьянов Данил Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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