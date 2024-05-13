Лукьянов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Лукьянов Павел Исаевич
Мать: Лукьянова Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Лукьянова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Агафья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лукьянов Данил Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Агафья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Агафья
Смерть
Неизвестно