Лукьянова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Лукьянова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лукьянов Данил Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно