Лукьянова Агафья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Василий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Лукьянова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукьянов Данил Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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