Слуцкая (Воробьева) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Воробьев Михаил Ильич
Мать: Воробьёва Лизавета
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Слуцкая Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Слуцкий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1964
Сын: Слуцкий Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич
Место жительства
С 1987
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2011