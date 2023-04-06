Слуцкая (Воробьева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкая (Воробьева) Мария Михайловна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Воробьев Михаил Ильич

Мать: Воробьёва Лизавета

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Слуцкая Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Слуцкий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.02.1964

Сын: Слуцкий Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Слуцкий Алексей Ильич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
С 1987
Березино, Березинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слуцкий Алексей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
2011
Березино, Березинский район, Минская область
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