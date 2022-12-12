Слуцкий Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения27.03.1930
Дата смерти2008
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930
Отец: Слуцкий Илья Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Слуцкая Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Слуцкий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слуцкий Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слуцкая Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
2008
Березино, Березинский район, Минская область