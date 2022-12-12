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Слуцкий Алексей Ильич

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Место рождения

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: Слуцкий Илья Иванович

Мать: Слуцкая Наталья Стефановна

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Слуцкая Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Слуцкий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слуцкий Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Слуцкая Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слуцкая Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
2008
Березино, Березинский район, Минская область
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