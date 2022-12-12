Воробьев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Слуцкая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Солдатова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Шалашная Александра Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета
Смерть
Неизвестно