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Воробьев Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Слуцкая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Воробьёв Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Солдатова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Шалашная Александра Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Лизавета

Смерть
Неизвестно
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