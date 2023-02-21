Шалашная (Воробьёва) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалашная (Воробьёва) Александра Михайловна

Шалашная (Воробьёва) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Воробьев Михаил Ильич

Мать: Воробьёва Лизавета

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close