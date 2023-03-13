село Октябрьское, Брянский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Октябрьское

Брянский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Брянской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
833Коростовка, с. каз.при руч. Рудке.1013121465473Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Елисеевская волость
245. Коростовка, село бывшее государственное, дворов 192, жителей 963, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Елисеевская волость
Коростовка (село)2Почтовое отделение в с. Елисеевичах

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брянский район
67932Октябрьскоесело53°13'с.ш.34°13'в.д.N-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брянский муниципальный район, Добрунское сельское поселение
15608412121с Октябрьскоесело

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