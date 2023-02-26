Шарапов Леонтий Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1856
Отец: Шарапов Влас Иванов
Бракосочетание
09.01.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1884
Рождение ребёнка
12.03.1885
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
17.03.1887
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Рождение ребёнка
16.01.1892
Дочь: Татьяна Леонова
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Рождение ребёнка
14.06.1893
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Рождение ребёнка
15.12.1897
Дочь: Анастасия Леонова
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Рождение ребёнка
19.04.1899
Сын: Шарапов Иван Леонов
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Рождение ребёнка
25.10.1901
Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева
Смерть
Неизвестно