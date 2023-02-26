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Шарапов Леонтий Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1856

Отец: Шарапов Влас Иванов

Мать: Шарапова Екатерина Алексеева

Бракосочетание
09.01.1884

Жена: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1884
Рождение ребёнка
12.03.1885

Сын: Шарапов Алексей Леонов

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Шарапов Василий Леонтиев

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Татьяна Леонова

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1893

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1897

Дочь: Анастасия Леонова

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Шарапов Иван Леонов

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Шарапов Дмитрий Леонтиев

Мать ребёнка: Шарапова Ефросиния Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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