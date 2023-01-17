Шарапова (Яскина) Ефросиния Арсениева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Яскин Арсений Иванов
Мать: Яскина Наталия Васильева
Бракосочетание
09.01.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1885
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
17.03.1887
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
16.01.1892
Дочь: Татьяна Леонова
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
14.06.1893
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
15.12.1897
Дочь: Анастасия Леонова
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
19.04.1899
Сын: Шарапов Иван Леонов
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Рождение ребёнка
25.10.1901
Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов
Смерть
Неизвестно