Шарапова (Яскина) Ефросиния Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Яскина) Ефросиния Арсениева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Яскин Арсений Иванов

Мать: Яскина Наталия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.01.1884

Муж: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1885

Сын: Шарапов Алексей Леонов

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Шарапов Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Татьяна Леонова

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1893

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1897

Дочь: Анастасия Леонова

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Шарапов Иван Леонов

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Шарапов Дмитрий Леонтиев

Отец ребёнка: Шарапов Леонтий Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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