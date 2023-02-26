Шарапова Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Алексей Стефанов
Мать: Матрона Исидорова
Бракосочетание
09.01.1844
Муж: Шарапов Влас Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846
Дочь: Елена Власова
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1848
Сын: Шарапов Пётр Власов
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1850
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
19.01.1852
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
29.08.1853
Сын: Шарапов Иоанн Власов
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Шарапов Пётр Власов
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1856
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Рождение ребёнка
11.06.1858
Сын: Шарапов Тихон Власов
Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов
Смерть
Неизвестно