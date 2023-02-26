Шарапова Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапова Екатерина Алексеева

Шарапова Екатерина Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Алексей Стефанов

Мать: Матрона Исидорова

Бракосочетание
09.01.1844

Муж: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846

Дочь: Елена Власова

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1848

Сын: Шарапов Пётр Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1850

Сын: Шарапов Филипп Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1852

Сын: Шарапов Тимофей Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1853

Сын: Шарапов Иоанн Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Шарапов Пётр Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1856

Сын: Шарапов Леонтий Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Рождение ребёнка
11.06.1858

Сын: Шарапов Тихон Власов

Отец ребёнка: Шарапов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close