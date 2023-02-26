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Матрона Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1820

Муж: Алексей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1820
дворовая девица
Рождение ребёнка
1821

Сын: Иосиф Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Рождение ребёнка
01.04.1823

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шарапова Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Рождение ребёнка
16.06.1830

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1832

Дочь: Фиона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1836

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1839

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1842

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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