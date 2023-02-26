Матрона Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1820
Муж: Алексей Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1820
дворовая девица
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иосиф Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1823
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шарапова Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
16.06.1830
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1832
Дочь: Фиона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1835
Сын: Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1836
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1839
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
03.06.1842
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Смерть
Неизвестно