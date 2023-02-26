Амелчинина Федора Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти10.01.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бодюльков (амелчинин) Григорий Федосов
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий (Фёдоров)
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бодюльков Дмитрий Федосов
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосия Федосова
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Николай Федосов
Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев
Смерть
10.01.1800
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.