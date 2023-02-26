Амелчинина Федора Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелчинина Федора Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

10.01.1800

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бодюльков (амелчинин) Григорий Федосов

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бодюльков Артём Федосиев

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Василий (Фёдоров)

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бодюльков Дмитрий Федосов

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Федосова

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Николай Федосов

Отец ребёнка: Амелчинин Федос Афанасьев

Смерть
10.01.1800
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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