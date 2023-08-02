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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делялова Мария
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Смерть
Неизвестно