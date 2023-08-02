Аягут Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Аягут Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Аягут Федор Иванович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
10.02.1908
Жена: София Федоровна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-105,зап.-14
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно