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Аягут Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Аягут Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Аягут Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Аягут Федор Иванович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
10.02.1908

Жена: София Федоровна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-105,зап.-14
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Аягут Алексей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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