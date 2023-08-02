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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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СК
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Аягут Андрей Иванович

Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Аягут Федор Иванович

Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Аягут Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич