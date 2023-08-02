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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Аягут Федор Иванович
Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Аягут Иван Алексеевич