Аягут Харитон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Аягут Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
07.07.1903
Жена: Феодора Ивановна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-188,зап.-15
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1927
Сын: Аягут Алексей Харитонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно