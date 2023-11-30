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Аягут Харитон Алексеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Аягут Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
07.07.1903

Жена: Феодора Ивановна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-188,зап.-15
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Аягут Андрей Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Аягут Федор Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Аягут Юрий Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аягут Алексей Харитонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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