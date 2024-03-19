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Аягут Федор Харитонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1913

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Аягут Харитон Алексеевич

Мать: ?

Военная служба
?.09.1943
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132989-3
Военная служба
С 20.10.1943 по 21.10.1943
Убыл в 3 гв.ск
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132850с-2
Военная служба
С 24.01.1944 по 08.03.1944
257 азсп убыл в 111отср
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132989-3
Военная награда
06.11.1985
Призидиум ВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст. Юбилейное награждение ЦАМО РФ шк-57,ящ-39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аягут Александрв Юрьевна

Смерть
После 1985
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