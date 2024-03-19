Аягут Федор Харитонович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Аягут Харитон Алексеевич
Мать: ?
Военная служба
?.09.1943
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132989-3
Военная служба
С 20.10.1943 по 21.10.1943
Убыл в 3 гв.ск
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132850с-2
Военная служба
С 24.01.1944 по 08.03.1944
257 азсп убыл в 111отср
ЦАМО РФ , Ф - 8530-132989-3
Военная награда
06.11.1985
Призидиум ВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст. Юбилейное награждение ЦАМО РФ шк-57,ящ-39
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аягут Александрв Юрьевна
Смерть
После 1985