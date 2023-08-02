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Аягут Алексей Харитонович
Аягут Алексей Харитонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Аягут Харитон Алексеевич
Около 1880 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Аягут Харитон Алексеевич
Мать:
?
Смерть
1992
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