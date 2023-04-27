von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna

Место рождения

Königstein, Nassau Deutschland (HRR)

Дата рождения

1482

Дата смерти

07.08.1538

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1482

Отец: Von Eppstein-Königstein Philipp

Мать: Von Epstein Louise

Königstein, Nassau Deutschland (HRR)
Бракосочетание
24.08.1500

Муж: Zu Stolberg Botho Glückselige

Stolberg, Sachsen,
Рождение ребёнка
15.02.1506

Дочь: Von Stolberg Juliana

Отец ребёнка: Zu Stolberg Botho Glückselige

Schloß Stolberg
Смерть
07.08.1538
Stolberg, Sachsen Deutschland (HRR)
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