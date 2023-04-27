von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna
Место рожденияKönigstein, Nassau Deutschland (HRR)
Дата рождения1482
Дата смерти07.08.1538
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1482
Отец: Von Eppstein-Königstein Philipp
Мать: Von Epstein Louise
Königstein, Nassau Deutschland (HRR)
Бракосочетание
24.08.1500
Stolberg, Sachsen,
Рождение ребёнка
15.02.1506
Дочь: Von Stolberg Juliana
Отец ребёнка: Zu Stolberg Botho Glückselige
Schloß Stolberg
Смерть
07.08.1538
Stolberg, Sachsen Deutschland (HRR)