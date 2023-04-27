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von Epstein (von der Marck) Louise

Место рождения

Rochefort

Дата рождения

1454

Дата смерти

Между 1500 и 1524

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1454

Отец: Von Der Marck Ludwig

Мать: D’Aspremont Nicole

Rochefort
Бракосочетание
Около 1475

Муж: Von Eppstein-Königstein Philipp

Konigstein,Hessen Nassau,Preußen,
Рождение ребёнка
1482

Дочь: Von Stolberg-Wernigrode Anna

Отец ребёнка: Von Eppstein-Königstein Philipp

Königstein, Nassau Deutschland (HRR)
Смерть
Между 1500 и 1524
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