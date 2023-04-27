von Epstein (von der Marck) Louise
Место рожденияRochefort
Дата рождения1454
Дата смертиМежду 1500 и 1524
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1454
Отец: Von Der Marck Ludwig
Мать: D’Aspremont Nicole
Rochefort
Бракосочетание
Около 1475
Konigstein,Hessen Nassau,Preußen,
Рождение ребёнка
1482
Дочь: Von Stolberg-Wernigrode Anna
Отец ребёнка: Von Eppstein-Königstein Philipp
Königstein, Nassau Deutschland (HRR)
Смерть
Между 1500 и 1524