von Eppstein-Königstein Philipp — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Eppstein-Königstein Philipp

Место рождения

Konigstein,Hesse Nassau,,Prussia

Дата рождения

1440

Дата смерти

21.12.1481

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1440

Отец: von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard

Мать: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1475

Жена: von Epstein (von der Marck) Louise

Смерть
21.12.1481
Рождение ребёнка
1482

Дочь: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna

Мать ребёнка: von Epstein (von der Marck) Louise

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