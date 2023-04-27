von Eppstein-Königstein Philipp
Место рожденияKonigstein,Hesse Nassau,,Prussia
Дата рождения1440
Дата смерти21.12.1481
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1440
Отец: von Eppenstein-Königstein-Rochefort Eberhard
Мать: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Anna
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1475
Смерть
21.12.1481
Рождение ребёнка
1482
Дочь: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna
Мать ребёнка: von Epstein (von der Marck) Louise