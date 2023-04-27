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zu Stolberg Botho Glückselige

Место рождения

Stolberg, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

04.01.1467

Дата смерти

07.08.1538

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1467

Отец: von Stolberg Heinrich XIX

Мать: von Mansfeld (von Mansfeld) Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Graf zu Wernigerode
Бракосочетание
24.08.1500

Жена: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna

Рождение ребёнка
15.02.1506

Дочь: von Stolberg (von Stolberg) Juliana

Мать ребёнка: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna

Смерть
07.08.1538

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