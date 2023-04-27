zu Stolberg Botho Glückselige
Место рожденияStolberg, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения04.01.1467
Дата смерти07.08.1538
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1467
Работа или профессия
Неизвестно
Graf zu Wernigerode
Бракосочетание
24.08.1500
Рождение ребёнка
15.02.1506
Дочь: von Stolberg (von Stolberg) Juliana
Мать ребёнка: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna
Смерть
07.08.1538