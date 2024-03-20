Тютчев Федор Иванович
Место рожденияОвстуг, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Дата рождения23.11.1803
Дата смерти15.07.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1803
Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Образование
Между 1819 и 1821
Moscow State University
Учился в Греческом корпусе
Рождение ребёнка
21.04.1829
Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1834
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1835
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
23.02.1840
Дочь: Бирилёва Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
14.07.1841
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
30.05.1846
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.05.1851
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1860
Мать ребёнка: Елена Александровна
Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
поэт, тайный советник, председатель комитета иност
Работа или профессия
Неизвестно
Поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник
Место жительства
Неизвестно
Moscow
Смерть
15.07.1873
Царское Село, Санкт-Петербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, кладбище Новодевичьего монастыря