Тютчев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчев Федор Иванович

Место рождения

Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя

Дата рождения

23.11.1803

Дата смерти

15.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1803

Отец: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Мать: Тютчева Екатерина Львовна

Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская Империя
Образование
Между 1819 и 1821
Moscow State University
Учился в Греческом корпусе
Рождение ребёнка
21.04.1829

Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1834

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
27.10.1835

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
23.02.1840

Дочь: Бирилёва Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
14.07.1841

Сын: Тютчев Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
30.05.1846

Сын: Тютчев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
20.05.1851

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1860

Сын: Тютчев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Елена Александровна

Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1864

Сын: Тютчев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Peterson Элеонора Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт, тайный советник, председатель комитета иност
Работа или профессия
Неизвестно
Поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник
Место жительства
Неизвестно
Moscow
Смерть
15.07.1873
Царское Село, Санкт-Петербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, кладбище Новодевичьего монастыря
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