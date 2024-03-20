Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1776

Дата смерти

14.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютчев Василий Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютчев Дмитрий Иванович Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1801

Сын: Тютчев Николай Иванович Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Рождение ребёнка
23.11.1803

Сын: Тютчев Федор Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1805

Сын: Тютчев Сергей Иванович Иванович

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1806

Дочь: Сушкова (Тютчева) Дарья Ивановна Ивановна

Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Смерть
14.05.1866

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