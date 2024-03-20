Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1776
Дата смерти14.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тютчев Дмитрий Иванович Иванович
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1801
Сын: Тютчев Николай Иванович Иванович
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1803
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1805
Сын: Тютчев Сергей Иванович Иванович
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1806
Дочь: Сушкова (Тютчева) Дарья Ивановна Ивановна
Отец ребёнка: Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Смерть
14.05.1866