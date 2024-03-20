Тютчев Иван Николаевич Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТютчев Иван Николаевич Николаевич

Тютчев Иван Николаевич Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1768

Дата смерти

23.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютчев Василий Иванович

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютчев Дмитрий Иванович Иванович

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
06.09.1801

Сын: Тютчев Николай Иванович Иванович

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
23.11.1803

Сын: Тютчев Федор Иванович

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
04.06.1805

Сын: Тютчев Сергей Иванович Иванович

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
05.06.1806

Дочь: Сушкова (Тютчева) Дарья Ивановна Ивановна

Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна

Смерть
23.04.1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.