Тютчев Иван Николаевич Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1768
Дата смерти23.04.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тютчев Дмитрий Иванович Иванович
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
06.09.1801
Сын: Тютчев Николай Иванович Иванович
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
23.11.1803
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
04.06.1805
Сын: Тютчев Сергей Иванович Иванович
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
05.06.1806
Дочь: Сушкова (Тютчева) Дарья Ивановна Ивановна
Мать ребёнка: Тютчева (Толстая) Екатерина Львовна
Смерть
23.04.1846