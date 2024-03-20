(Денисьева) Елена Александровна
Место рожденияКурск, Россия
Дата рождения14.05.1826
Дата смерти04.08.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1826
Отец: ?
Мать: Елизавета Семеновна
Курск, Россия
Рождение ребёнка
21.04.1829
Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1834
Дочь: Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1835
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1840
Дочь: Бирилёва Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
14.07.1841
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1846
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1851
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1860
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Женева, Швейцария
Смерть
04.08.1864
Санкт-Петербург, Россия
Cause of death: Tuberculosis
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Литераторские Мостки Волковского Кладбища, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)