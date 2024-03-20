(Денисьева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисьева) Елена Александровна

Место рождения

Курск, Россия

Дата рождения

14.05.1826

Дата смерти

04.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1826

Отец: ?

Мать: Елизавета Семеновна

Курск, Россия
Рождение ребёнка
21.04.1829

Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1834

Дочь: Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1835

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1840

Дочь: Бирилёва Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
14.07.1841

Сын: Тютчев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1846

Сын: Тютчев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1851

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1860

Сын: Тютчев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Женева, Швейцария
Смерть
04.08.1864
Санкт-Петербург, Россия
Cause of death: Tuberculosis
Рождение ребёнка
1864

Сын: Тютчев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютчев Федор Иванович

Похороны
Неизвестно
Литераторские Мостки Волковского Кладбища, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
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