Тютчев Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчев Фёдор Фёдорович

Место рождения

Женева, Швейцария

Дата рождения

11.10.1860

Дата смерти

09.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1860

Отец: Тютчев Федор Иванович

Мать: Елена Александровна

Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютчева Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Женева
Незаконнорожденный сын поэта Фёдора Ивановича Тютчева, однако впоследствии им усыновлённый. Хотя и после этого они практически не общались. В 13 лет остался сиротой, был взят на попечение своей единок... Показать все
Смерть
09.02.1916
Бердичев
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