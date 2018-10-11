Тютчев Фёдор Фёдорович
Место рожденияЖенева, Швейцария
Дата рождения11.10.1860
Дата смерти09.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1860
Отец: Тютчев Федор Иванович
Мать: Елена Александровна
Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тютчева Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Женева
Незаконнорожденный сын поэта Фёдора Ивановича Тютчева, однако впоследствии им усыновлённый. Хотя и после этого они практически не общались. В 13 лет остался сиротой, был взят на попечение своей единок... Показать все
Смерть
09.02.1916
Бердичев