Сахарникова (Глебова) Елена Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарникова (Глебова) Елена Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Глебов Савва Никитич

Мать: Глебова Варвара Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.08.1846
Бракосочетание
26.05.1847

Муж: Сахарников Иван Семенович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Васильев Максимов | Поезжане | Александр Иванов Дьячков | Поручитель по невесте | Наум Андреев Потеряев
Рождение ребёнка
16.02.1848

Дочь: Кондюрина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1849

Дочь: Зайцева Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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