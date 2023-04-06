Сахарникова (Глебова) Елена Саввична
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Глебов Савва Никитич
Крещение
12.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.08.1846
Бракосочетание
26.05.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Васильев Максимов | Поезжане | Александр Иванов Дьячков | Поручитель по невесте | Наум Андреев Потеряев
Рождение ребёнка
16.02.1848
Дочь: Кондюрина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович
Рождение ребёнка
18.02.1849
Дочь: Зайцева Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Сахарников Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно