Глебова (Ширкина) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Ширкина) Варвара Сергеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Ширкин Сергей Васильевич

Мать: Ширкина Нона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1804

Муж: Глебов Савва Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1805

Дочь: Анна Саввична

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1807

Сын: Глебов Ефим Саввич

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Рождение ребёнка
12.08.1810

Сын: Глебов Матвей Саввич

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1812

Дочь: Елена Саввична

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.06.1814

Дочь: Агриппина Саввична

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Глебов Петр Саввич

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1820

Дочь: Мариамна Саввична

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Глебов Ермолай Саввич

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сахарникова Елена Саввична

Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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