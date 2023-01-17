Глебова (Ширкина) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1786
Отец: Ширкин Сергей Васильевич
Мать: Ширкина Нона Васильевна
Бракосочетание
17.02.1804
Муж: Глебов Савва Никитич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1805
Дочь: Анна Саввична
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Крещение
21.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1807
Сын: Глебов Ефим Саввич
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
12.08.1810
Сын: Глебов Матвей Саввич
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1812
Дочь: Елена Саввична
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
27.06.1814
Дочь: Агриппина Саввична
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Глебов Петр Саввич
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
?.05.1820
Дочь: Мариамна Саввична
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сахарникова Елена Саввична
Отец ребёнка: Глебов Савва Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно