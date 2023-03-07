Сахарников Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения21.04.1812
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812
Крещение
23.04.1812
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штабной команды солдат Тихон Игнатьев
Бракосочетание
26.05.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Васильев Максимов | Поезжане | Александр Иванов Дьячков | Поручитель по невесте | Наум Андреев Потеряев
Рождение ребёнка
16.02.1848
Дочь: Кондюрина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сахарникова Елена Саввична
Рождение ребёнка
18.02.1849
Дочь: Зайцева Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Сахарникова Елена Саввична
Работа или профессия
Неизвестно
Бирский 2-й гильдии купец
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1863