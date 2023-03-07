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Сахарников Иван Семенович

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

21.04.1812

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812

Отец: Сахарников Семен Андреевич

Мать: Сахарникова Мария Тихоновна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
23.04.1812
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Кашинской штабной команды солдат Тихон Игнатьев
Бракосочетание
26.05.1847

Жена: Сахарникова Елена Саввична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Васильев Максимов | Поезжане | Александр Иванов Дьячков | Поручитель по невесте | Наум Андреев Потеряев
Рождение ребёнка
16.02.1848

Дочь: Кондюрина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сахарникова Елена Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1849

Дочь: Зайцева Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Сахарникова Елена Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Бирский 2-й гильдии купец
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1863
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