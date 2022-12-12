Кондюрина (Сахарникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Сахарникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.02.1848

Дата смерти

02.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1848

Отец: Сахарников Иван Семенович

Мать: Сахарникова Елена Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.02.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница - заводского служителя Михайлы Иоакимова Овчинникова жена Александра Миронова
Бракосочетание
16.11.1863

Муж: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Иванов Кондюрин | города Сарапула мещанин Иван Никифоров Бакин | Г. Уржума мещанин Константин Павлов Новолакин | Елабужский купеческий сын Федор Степанов Антропов
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Волкова Анастасия Гаврииловна

Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович

Крещение
13.01.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.04.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.09.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Местный священник Николай Петров Каночников
Крещение
31.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крестьянская вдова Екапитолина Григорьева Сухова (по церковной копии) | А.И. Кондюрина - по консисторской копии
Крещение
26.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кондюрин Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.01.1898
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От порока сердца
Похороны
04.01.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Исповедовал и приобщал священник Матфий Мичков
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