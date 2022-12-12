Кондюрина (Сахарникова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1848
Дата смерти02.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.02.1848
Крещение
18.02.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница - заводского служителя Михайлы Иоакимова Овчинникова жена Александра Миронова
Бракосочетание
16.11.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Иванов Кондюрин | города Сарапула мещанин Иван Никифоров Бакин | Г. Уржума мещанин Константин Павлов Новолакин | Елабужский купеческий сын Федор Степанов Антропов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Волкова Анастасия Гаврииловна
Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович
Крещение
13.01.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.04.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.09.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Местный священник Николай Петров Каночников
Крещение
31.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крестьянская вдова Екапитолина Григорьева Сухова (по церковной копии) | А.И. Кондюрина - по консисторской копии
Крещение
26.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кондюрин Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Кондюрин Гавриил Степанович
Крещение
01.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1898
Причина смерти: От порока сердца
Похороны
04.01.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Исповедовал и приобщал священник Матфий Мичков