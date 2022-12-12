Зайцева (Сахарникова) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Сахарникова) Агафия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1849

Отец: Сахарников Иван Семенович

Мать: Сахарникова Елена Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.02.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.08.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1867

Муж: Зайцев Петр Васильевич

Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручитель по жениху | Города Бирска мещанин Константин Рылов
Смерть
Неизвестно
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